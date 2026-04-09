Parla l’avvocato Petruzzi | Sarò soddisfatto quando ci saranno condanne per omicidio volontario perché Domenico si poteva salvare

L’avvocato Petruzzi ha commentato la vicenda del piccolo Domenico, dal momento in cui ha assunto il caso fino all’incontro di ieri presso l’ospedale Monaldi, riguardante il risarcimento. Ha affermato che sarà soddisfatto solo quando saranno pronunciate condanne per omicidio volontario, sottolineando che secondo lui Domenico avrebbe potuto essere salvato. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di analisi delle fasi processuali e delle responsabilità coinvolte.

L’avvocato Petruzzi ripercorre l’intera vicenda del piccolo Domenico, dal giorno in cui ha ricevuto l’incarico fino all’incontro di ieri presso l’ospedale Monaldi, legato alla questione del risarcimento. Intervistato dal direttore Giovanni F. Russo, racconta non solo il proprio ruolo legale, ma anche come questa esperienza abbia inciso profondamente sulla sua vita personale e professionale, tra accuse da parte di colleghi ed esposizione mediatica. Nel corso dell’intervista emergono anche retroscena inediti legati alla morte del bambino, in particolare su quanto accaduto negli ultimi giorni di vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Parla l’avvocato Petruzzi: «Sarò soddisfatto quando ci saranno condanne per omicidio volontario perché Domenico si poteva salvare» Domenico, l'avvocato della famiglia: "Omicidio volontario, non colposo""Si spera che una volta chiuse le indagini, si proceda per omicidio volontario e non colposo. L’avvocato Petruzzi: “Dal Monaldi cartella clinica incompleta su Domenico”Tempo di lettura: 2 minuti“Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della... Temi più discussi: Domenico, botta e risposta social tra l’avvocato Petruzzi e il collega Pisani: Vogliono zittirmi; L'avvocato Petruzzi: altre tre richieste di risarcimento al Monaldi; Morte di Domenico e polemiche, l'avvocato Petruzzi denuncia: Diffamato dai miei stessi colleghi; Avvocato famiglia Caliendo, 'diffamato da colleghi, intervenga l'Ordine'. Caso Domenico Caliendo, l’avvocato Petruzzi attacca: Mi vogliono zittireCaso Domenico Caliendo, l'avvocato Francesco Petruzzi attacca: Ho toocato poteri forti e mi vogliono zittire ... ilgiornalelocale.it Domenico Caliendo, l'avvocato: «Ho toccato poteri forti e vogliono zittirmi»«Mi vogliono zittire», «sto toccando poteri forti» e «qualcuno sta chiedendo la mia sospensione dall'attività di avvocato in modo tale da togliermi ... ilmattino.it Il rapper, di recente protagonista a Sanremo, parla della sua carriera da figlio d'arte - facebook.com facebook #Meloni: #Usa Noi 'testardamente unitari' quando si parla di Occidente x.com