Domenica 12 aprile si terrà la Parigi-Roubaix del 2026, una delle classiche più note nel ciclismo su strada. Tadej Pogacar, tra i favoriti della corsa, ha dichiarato di volerla vivere senza pressioni legate al risultato. L’evento, che si svolge nel nord della Francia, attira molti appassionati e atleti, e rappresenta una tappa importante nel calendario ciclistico internazionale. La gara si preannuncia come una sfida impegnativa e ricca di emozioni.

Roma, 9 aprile 2026 – L'ennesimo appuntamento con la storia per Tadej Pogacar è per domenica 12 aprile, giorno della Parigi-Roubaix 2026, l'unica Classica Monumento che manca all'appello in carriera, nonché la terza dell'anno in ordine cronologico dopo che le prime due ( Milano-Sanremo 2026 e Giro delle Fiandre 2026 ) sono già state portate a casa: un doppio grande obiettivo che il fuoriclasse sloveno, complice la presenza di una UAE Team Emirates-XRG molto competitiva, non vuole lasciarsi scappare. Le dichiarazioni di Pogacar. Florian Vermeersch, Nils Politt, Mikkel Berg, Juan Sebastian Molano, Antonio Morgado e Rui Oliveira: poi ovviamente c'è proprio Pogacar, che nell'unico precedente all' Inferno del Nord, quello del 2025, si era piazzato secondo a dispetto di una scivolata in curva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2026, Pogacar: “Una corsa da godersi a prescindere dal risultato”

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"La Parigi-Roubaix è uno dei miei obiettivi principali per quest'anno". Tadej Pogacar avvisa di nuovo tutti: lo sloveno sarà al via domenica sul pavé dove spera di aggiungere l'ultimo monumento che manca alla sua carriera straordinaria. #ANSA - facebook.com facebook

Undici anni fa, nel 2015, il passaggio di un treno fermava la Parigi-Roubaix I corridori aspettarono il passaggio a livello, poi ripresero la corsa #ParisRoubaix #Ciclismo #Cycling @parisroubaixcourse x.com