Un possibile ripensamento dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e Israele è stato annunciato a Parigi. La revisione del trattato potrebbe coinvolgere nuovi aspetti e modifiche, ma al momento non ci sono dettagli specifici sui contenuti o le tempistiche di eventuali cambiamenti. La questione è stata discussa in un contesto internazionale senza ulteriori precisazioni sulle motivazioni o sugli obiettivi di questa revisione.

L'accordo di associazione fra l' Unione europea e Israele potrebbe essere "ridiscusso" alla luce della "gravità di quanto successo ieri (in Libano, ndr) e vista la situazione in Cisgiordania ": lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri francese, Pascal Confavreux, definendo "sproporzionati" i bombardamenti da parte di Israele contro il Libano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parigi, 'accordo Ue-Israele potrebbe essere ridiscusso'

Leggi anche: Mo: Fratoianni, 'già 300mila firme in Ue per stop accordo di associazione con Israele'

Leggi anche: Justice for Palestine, 609mila firme per sospendere l’accordo Ue-Israele. E la Flotilla è pronta a riprendere il mare

Temi più discussi: Parigi, 'accordo Ue-Israele potrebbe essere ridiscusso'; Macron replica a Trump: Non siamo mai stati consultati e non partecipiamo alla guerra; Il Pd: dopo l’ok alla pena di morte la Ue sospenda l’accordo con Israele; Trump: 'Colloqui con Teheran in corso, stanno prendendo slancio'. Hegseth: 'Prossimi giorni decisivi'.

Parigi, 'accordo Ue-Israele potrebbe essere ridiscusso'L'accordo di associazione fra l'Unione europea e Israele potrebbe essere ridiscusso alla luce della gravità di quanto successo ieri (in Libano, ndr) e vista la situazione in Cisgiordania: lo ha de ... ansa.it

Verdi Ue, Sanzioni a Ben Gvir e Smotrich e stop all'accordo con IsraeleLa situazione orribile a Gaza, gli insediamenti, la violenza e la distruzione in Cisgiordania e ora la pena di morte. ansa.it

L'attore Mario Adorf è morto all'età di 95 anni a Parigi. Lo dice la Dpa citando l'agente da celebre star italo-tedesca. #ANSA - facebook.com facebook

Al #Liverpool servirà un’impresa tra 5 giorni: rimontare il #PSG, dopo quanto visto a Parigi nell'andata dei quarti di finale, sembra praticamente impossibile @C_Ragionieri (1/8) x.com