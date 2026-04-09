Al Parco Trucca sono in corso lavori per la costruzione di un nuovo ponte in acciaio, con i lavori previsti per l’estate. Nel frattempo, il vecchio ponte in legno è stato parzialmente transennato per diversi mesi. Il progetto, dal costo di 300mila euro, comprende anche la realizzazione di una passerella Teb in Borgo Palazzo. Le opere riguardano infrastrutture pubbliche nel quartiere.

IL PROGETTO. Quello vecchio in legno è in parte transennato da diversi mesi. Nel capitolo di 300mila euro anche la passerella Teb in Borgo Palazzo. Dalla scorsa estate è stato parzialmente transennato tanto sono critiche le condizioni del ponte ciclopedonale in legno al parco della Trucca, utilizzato per raggiungere anche la frequentata area cani. Ma a breve il Comune di Bergamo interverrà demolendo e ricostruendo ex novo (in acciaio) la struttura, lavori che dovrebbero partire questa estate e concludersi in autunno (la durata prevista è di circa 90 giorni). «Questo intervento rappresenta un’azione concreta di cura e manutenzione della città, che spesso non è visibile quanto le grandi opere ma è fondamentale per garantire sicurezza e qualità dei percorsi urbani – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Parco Trucca, nuovo ponte in acciaio. In estate i lavori

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