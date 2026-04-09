Con l’arrivo della primavera, sono tornate a riaccendersi le preoccupazioni sui parchi giochi di Castelfranco. In diversi spazi pubblici, si segnalano attrezzature danneggiate e segni di incuria, mentre alcuni genitori sembrano meno attenti alla sicurezza dei figli durante il gioco. La situazione riguarda sia il centro cittadino che le frazioni, sollevando interrogativi sulla manutenzione e la vigilanza delle aree dedicate ai più piccoli.

CASTELFRANCO Le assolate giornate di primavera hanno riaperto a Castelfranco il dibattito sui giochi per i bambini nei vari parchi pubblici del capoluogo e delle frazioni. Nei giorni scorsi, sui social, era stata segnalata la rottura della recinzione che ormai da più di un anno è stata posizionata intorno al "castello" del parco Galilei (accanto al distretto dell’Asl) in viale 2 Giugno. Qualcuno aveva divelto la rete per impedire l’accesso ai giochi – evidentemente rotti e pericolosi, per questo resi inaccessibili – con lo scopo di poterli utilizzare. Il sindaco Fabio Mini ha postato un messaggio sulla stessa pagina social con il quale spiega che "la recinzione è stata ripristinata" e argomenta anche sulle prospettive future dei giochi in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parchi gioco allo sbando: "Rotti dai giovincelli. I genitori non controllano"

Squadra allo sbando: a Bari è una CaporettoBARI 4 REGGIANA 1 BARI (3-5-2): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Dickmann (dal 32’ s.

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