Parcheggio Alberti di nuovo operativo

Il Parcheggio Alberti ha riaperto al pubblico dopo circa un mese dall’incendio avvenuto l’11 marzo. La società che gestisce i parcheggi ha concluso i lavori di ripristino sulla terrazza, permettendo di utilizzare nuovamente tutti e 79 i posti auto disponibili. La struttura è ora completamente operativa, con accesso e servizi ripristinati come prima dell’incidente.

Il Parcheggio Alberti torna completamente operativo. A poco più di un mese dall’incendio dell’11 marzo, Firenze Parcheggi ha concluso l’intervento di ripristino del servizio sulla terrazza della struttura, riaperta al pubblico con tutti i 79 posti auto disponibili. La riapertura è stata possibile. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze, incendio parcheggio di piazza Alberti: previsto il rimborso per gli abbonatiFIRENZE – E’ stato previsto da Firenze parcheggi un rimborso per gli abbonati del Parcheggio di piazza Alberti che hanno avuto limitazioni e disagi... Firenze: paura in piazza Alberti per un’auto in fiamme al parcheggioFIRENZE – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 17:50 di oggi, 11 marzo 2026, in piazza Alberti a Firenze all’interno del parcheggio, per... Temi più discussi: Incendio al parcheggio di piazza Alberti, a quasi un mese dall'incendio ancora due piani fuori uso; Incendi e focolai nei boschi del Mugello, in azione i vigili del fuoco / FOTO; Commenti su: Auto in fiamme nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuoco; Bombaci attacca | Piazza Boccaccio topi e rifiuti nell’ex Alberti. Dopo l'incendio il Parcheggio Alberti torna completamente operativoIl Parcheggio Alberti torna completamente operativo. Dopo l’incendio dello scorso 11 marzo, Firenze Parcheggi è intervenuta subito per ripristinare il servizio. La terrazza è stata riaperta al ... nove.firenze.it Firenze, incendio nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuocoUn’autovettura ha preso fuoco: fiamme alte e una colonna di fumo chiaramente visibile in tutta la zona. Non si registrano feriti ... lanazione.it Dalle ore 17:50, i Vigili del Fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo nel comune di Firenze, in Piazza Alberti, all’interno di un parcheggio dove si è sviluppato un incendio di un’autovettura situata al terzo piano. Sul posto stanno operando una squa - facebook.com facebook Firenze, incendio nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuoco x.com