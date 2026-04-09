Parcheggi resta tutto com?è in attesa della fine delle Brt

A Taranto, la situazione dei parcheggi rimane invariata, con i residenti privati del permesso nelle aree miste. La questione riguarda ancora la gestione dei permessi e le restrizioni in vigore, mentre si attende la conclusione delle procedure delle Brt. Nessun cambiamento si è registrato finora, e la questione dei permessi continua a essere al centro delle discussioni tra cittadini e amministrazione comunale.

La questione parcheggi resta com’è, niente sconti ai residenti che hanno perso il permesso nelle zone miste a Taranto. La mozione emendata a firma M5s è bocciata e per avere novità su orari e tariffe occorrerà attendere la fine delle linee Brt (Bus rapid transit). Quindi, gennaio 2027 con un nuovo regolamento ad hoc che contempli la grande novità che rivoluzionerà la mobilità. Anche se la maggioranza ha aperto a eventuali miglioramenti nell’apposita commissione per quanto concerne l’eventuale estensione della fascia oraria agli abbonamenti dei lavoratori. Per quanto riguarda i tributi e le sanzioni sui ritardi, c’è la disponibilità del presidente della Commissione bilancio Luca Contrario (Pd) a valutare la modifica del regolamento: l’idea è di consentire uno sconto a chi riceve un avviso di sanzione e lo paga entro trenta giorni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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