Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, il direttore sportivo della Fiorentina ha commentato la sua squalifica, conclusa il 20 luglio, nel procedimento riguardante le plusvalenze alla Juventus. Ha affermato di non sentirsi colpevole e ha precisato che negli atti giudiziari non si fa riferimento a plusvalenze gonfiate. La vicenda riguarda le indagini sui trasferimenti di giocatori e le relative valutazioni economiche.

Nell’ intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato della sua squalifica per il caso plusvalenze alla Juventus, che è terminata lo scorso 20 luglio. Le parole di Paratici. C’è un elefante nella stanza ed è la squalifica sportiva di 30 mesi per il caso plusvalenze. Come descrive oggi quella vicenda? “ Non mi sento colpevole di nulla, se è questo che vuole sapere. Premesso ciò, è stata un’esperienza molto pesante perché l’indagine penale è durata cinque anni e mezzo, e per sostenerla è stato necessario essere forti. Sono stato condannato per una strategia tecnico-finanziaria che ha riguardato molti nazionali, le cito Rovella, Orsolini, Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paratici: “Squalifica? Non mi sento colpevole, negli atti non si parla di plusvalenze gonfiate”

Paratici parla della squalifica per le plusvalenze alla Juve: “Mi sono vergognato di dovermi difendere”Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è intervenuto nel corso della sua presentazione ai media ha parlato della sua scelta e...

Paratici: “Plusvalenze? Mi sono vergognato di dovermi difendere. Perché devo difendermi da qualcosa che non ho fatto?”Conferenza da nuovo ds della Fiorentina: "Nessuno di noi alla Juve è stato condannato per valori artificiali, ma per un principio contabile e di...

Temi più discussi: Fabio Paratici, ds Fiorentina: Al Viola Park sembra di stare al Real Madrid. La mia Juventus avanti di 20 anni ma Ronaldo facilitò troppo la vita ai compagni; Paratici: Avevo chiuso col Milan, poi non se fece più niente; Paratici ridisegna il futuro Viola tra esaltazioni, pregi e troppe attese; Ancora Paratici: Alla Juve eravamo avanti 20 anni a tutti gli altri. Non mi pento di Ronaldo.

Paratici: La Federcalcio dovrebbe emanare linee guida per i vivaiIl ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato della crisi del calcio italiano e del modello Premier per puntare sui vivai dei club. ilnapolista.it

Paratici: Il processo? Esperienza molto pesante, ma non mi sento colpevole di nulla. La mia Juve era 20 anni davanti a tuttiIntervistato dal Corriere della Sera, Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, ed attuale ds della Fiorentina, torna a parlare della condanna al processo per il caso ... tuttojuve.com

Paratici ha risposto in modo categorico alla domanda sulla possibile vendita della società da parte della famiglia Commisso, smentendo le voci che negli ultimi mesi avevano alimentato diverse indiscrezioni a Firenze. Nel corso dell’intervista concessa al - facebook.com facebook

#Paratici: "Come giudico l’affare Cristiano #Ronaldo Prezioso per la #Juve, importante per tutti come fu poi Mourinho alla Roma, un campionato ha bisogno di grandi personaggi. Noi tutti volevamo la Champions e il primo anno avremmo potuto vincerla, l'e x.com