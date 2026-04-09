Fabio Paratici ha parlato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, sottolineando il valore del giocatore per la squadra. Ha anche spiegato che l’obiettivo principale era qualificarsi in Champions League, obiettivo che non è stato raggiunto. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla volontà collettiva di ottenere risultati importanti e sul ruolo di Ronaldo in questa strategia.

di Angelo Ciarletta Fabio Paratici ha fatto alcune rivelazioni riguardanti l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Vediamo che cosa ha detto il dirigente. Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus ora nell’organigramma societario della Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere della Sera. ULTIMISSIME JUVE LIVE Tra i tanti temi trattati c’è stato anche quello riguardante Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole sull’arrivo del portoghese a Torino. RONALDO ALLA JUVE – « Prezioso per la Juve, importante per tutti come fu poi Mourinho alla Roma, un campionato ha bisogno di grandi personaggi. Noi tutti volevamo la Champions e il primo anno avremmo potuto vincerla, l’eliminazione dall’Ajax mi resta ancora qui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paratici rivela su Cristiano Ronaldo: «Prezioso per la Juve. Noi tutti volevamo la Champions, il problema fu questo»

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