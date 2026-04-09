Paratici rivela in che rapporti è con Marotta Ecco che cosa ha detto l’ex dirigente della Juventus

L’ex dirigente di una grande squadra ha recentemente parlato dei rapporti con un altro noto dirigente sportivo, rivelando dettagli sul loro rapporto professionale. Durante un’intervista, ha spiegato come si sono evoluti nel tempo i loro contatti e collaborazioni, senza entrare in giudizi o valutazioni personali. Le sue dichiarazioni si concentrano esclusivamente sulle interazioni passate e presenti tra i due, offrendo un quadro chiaro sulla natura della loro relazione nel mondo del calcio.

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