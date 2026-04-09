Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato di come i giovani debbano divertirsi e ha spiegato che, tra i 13 e i 15 anni, il focus deve essere sulla crescita tecnica e sull’apprendimento. Nell’intervista al Corriere della Sera, ha anche affrontato la crisi del calcio italiano e ha illustrato le differenze tra il modello nazionale e quello della Premier League, sottolineando l’importanza di valorizzare i vivai dei club.

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera (a firma Paolo Condò) dove ha parlato della crisi del calcio italiano e del modello Premier, da lui promosso, per puntare sui vivai dei club. L’intervista a Paratici. Il Viola Park? Siamo ai livelli di Valdebebas, il centro sportivo. “ È vero. E in un certo senso è stato un problema supplementare perché a lavorare qui ti senti davvero al Real, salvo bruschi risvegli alla domenica. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi: quale punizione sarà mai passare qualche giorno qui dentro? Ma ne stiamo uscendo “. Un centro sportivo così ha avuto parte nella sua decisione di accettare l’offerta viola? “ Sì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paratici: “I bambini? La parola d’ordine è divertitevi. La tattica a 13-15 anni”

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