In un’intervista recente, Fabio Paratici ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Massimiliano Allegri, definendolo la persona più intelligente tra i suoi colleghi. Ha inoltre sottolineato come la capacità di Allegri di rapportarsi con i giocatori rappresenti un elemento che fa la differenza nel suo lavoro. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto in cui si è discusso del ruolo e delle qualità del tecnico.

di Angelo Ciarletta Fabio Paratici ha elogiato apertamente Massimiliano Allegri nel corso di una recente intervista. Vediamo che cosa ha detto il dirigente. Fabio Paratici, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha ripercorso il lungo sodalizio professionale vissuto in bianconero. Un capitolo significativo del colloquio ha riguardato Massimiliano Allegri. ULTIMISSIME JUVE LIVE Paratici ha sottolineato la sintonia e i traguardi raggiunti insieme durante il ciclo vincente della squadra. Di seguito le parole dell’attuale dirigente della Fiorentina. SE ALLEGRI SOFFRIVA RONALDO – « No, Allegri è il più intelligente di tutti, la sua capacità di relazione con i giocatori fa la differenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paratici elogia Allegri: «È il più intelligente di tutti, la sua capacità di relazione con i giocatori fa la differenza»

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