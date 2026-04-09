Paratici | Avevo chiuso con il Milan mancava solo la firma Su Allegri e Kean dico …

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista in esclusiva in cui ha parlato delle sue recenti decisioni e delle trattative in corso. Ha confermato di aver quasi concluso un accordo con il Milan, specificando che mancava solo la firma. Inoltre, ha toccato brevemente le questioni legate a due giocatori, Allegri e Kean, senza entrare nei dettagli delle trattative.

"Se ero in trattativa con il Milan? Non in trattativa: avevamo chiuso - ha svelato Paratici al 'CorSera' -. Due volte nel giro di quindici giorni, mancava solo la firma. Poi mi hanno detto che non se ne faceva più niente". Alcuni credono che Giuseppe Marotta, attuale Presidente dell'Inter, con cui Paratici ha lavorato alla Sampdoria prima e nel vincente ciclo alla Juventus poi, abbia un po' 'messo i bastoni tra le ruote' all'operazione, per evitare che il Diavolo mettesse le mani sul bravo dirigente piacentino. Paratici: "Milan saltato per Marotta? Non so, non credo. Da lui ho imparato tanto" "Non so, non credo, lui ha smentito - ha sottolineato in tal senso Paratici -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Paratici: “Avevo chiuso con il Milan, mancava solo la firma. Su Allegri e Kean dico …” Leggi anche: Allegri, Leao e non solo: i fattori che avvicinano Kean al Milan. Parla Moretto Leggi anche: Milan, Allegri vuole Kean per l’attacco: sul taccuino di Tare c’è anche Vlahovic e non solo