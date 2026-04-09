Parabiago Donata Nebuloni confermata presidente di SoLe Il Comune protesta | Incomprensibile siamo preoccupati

A Parabiago, Donata Nebuloni è stata riconfermata alla guida dell’Azienda Sociale del Legnanese, un incarico che ha suscitato reazioni da parte del Comune, che ha espresso proteste e preoccupazioni. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza che siano stati resi noti dettagli sulle motivazioni o sui criteri adottati. La questione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche amministrative locali.

Parabiago (Legnano), 9 aprile 2026 – Donata Nebuloni è stata confermata alla presidenza del Consiglio di amministrazione dell’ Azienda Sociale del Legnanese (So.Le.), la società pubblica che gestisce i servizi sociali del territorio. La nomina è avvenuta nella giornata di ieri durante l’assemblea dei Comuni soci. La decisione, tuttavia, non è stata condivisa da tutte le amministrazioni coinvolte. Il Comune di Parabiago ha infatti espresso “ forte preoccupazione ” per la scelta di riconfermare alla guida dell’azienda la stessa presidente alla quale, nel precedente mandato, aveva chiesto le dimissioni. Per celebrare i dieci anni di attività la So. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parabiago, Donata Nebuloni confermata presidente di So.Le. Il Comune protesta: “Incomprensibile, siamo preoccupati” Il Comune di Parabiago chiede di co-intitolare la primaria di Villastanza alla maestra SantinaParabiago, 28 febbraio 2026 – Per generazioni di scolari e studenti è stata la ‘’maestra Santina’’. William e Kate Middleton rompono il silenzio sullo scandalo Epstein: «Siamo profondamente preoccupati, i nostri pensieri sono per le vittime»I principi di Galles, William e Kate, hanno rilasciato la loro prima dichiarazione ufficiale sullo scandalo Epstein e sul coinvolgimento dell'ex...