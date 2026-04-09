Papa Leone risponde alla mamma di Ancona | missione contro il bullismo

Il nuovo papa ha risposto a una richiesta di aiuto proveniente da Ancona, dove una madre aveva cercato sostegno spirituale contro il problema del bullismo. La madre aveva scritto al Vaticano, e il papa ha inviato un messaggio di vicinanza indirizzato a Patrizia Guerra, che aveva promosso questa richiesta. La comunicazione si inserisce in un contesto di attenzione crescente sul tema nelle scuole e nelle comunità.

Una richiesta di sostegno spirituale arriva direttamente dalle strade di Ancona fino ai corridoi del Vaticano, dove il nuovo pontefice ha risposto con un messaggio di vicinanza a Patrizia Guerra. La donna, nota per la sua battaglia contro le aggressioni subite dal figlio quando era ancora minorenne, ha cercato il dialogo con Papa Leone per ottenere una benedizione sul suo costante impegno sociale volto a proteggere i giovani e le loro famiglie dalle dinamiche della violenza. Il legame tra la cittadina marchigiana e la Santa Sede non è una novità recente. Già nel corso del 2022, infatti, la stessa Guerra aveva indirizzato una lettera a Francesco, ricevendo in risposta parole di incoraggiamento e conforto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Leone risponde alla mamma di Ancona: missione contro il bullismo Bullismo, il Papa risponde a mamma coraggioViolenza giovanile, Patrizia Guerra, la mamma coraggio di Ancona che per prima ha denunciato pubblicamente il bullismo subito dal figlio quando era... Udienza Generale 1 aprile 2026, Papa Leone XIV: la missione dei laici è essere testimoni del RisortoPapa Leone XIV e la missione dei laici: nel cuore della Settimana Santa, il Pontefice rilegge la Lumen Gentium chiamando ogni fedele a farsi... Temi più discussi: Il Papa, appello a Trump e ai leader del mondo: trovino vie per far finire la guerra; Papa Leone risponde a Trump: Parole inaccettabili; Papa Leone XIV, le immagini della prima veglia di Pasqua del Pontefice. FOTO; Papa Leone: L’idolatria del profitto saccheggia la terra. La Chiesa di Padova richiama alla preghiera per la pace in comunione con Papa Leone XIV e la Chiesa italiana«Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volontà di dominare l’altro, ma di incontrarl ... difesapopolo.it Papa Leone XIV vs Trump: Minaccia contro Iran inaccettabile | L’appello al Congresso Usa per fermarloPapa Leone XIV condanna ultimatum Trump: Minaccia contro Iran inaccettabile. Appello al Congresso Usa: Facciamo capire che vogliamo pace ... ilsussidiario.net Comunque, mentre noi parlaimo d'altro, Papa Leone si è messo di traverso a Trump in modo diretto e plateale contro la guerra. Ovvero fa il Papa. E anche di più. Per tutta risposta il pazzo si è messo contro il Papa, quasi minacciando il Vaticano. Mai accaduto. x.com Il presidente della Regione Alberto Stefani ha invitato Papa Leone XIV in visita in Veneto, ecco le sue dichiarazioni dopo aver incassato la risposta affermativa da parte del Pontefice nel corso dell’incontro, giovedì 9 aprile in Vaticano, con gli atleti olimpici e pa - facebook.com facebook