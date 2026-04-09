Oggi una delegazione di atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 ha visitato il Vaticano, incontrando il Papa Leone XIV. La visita fa parte di un evento organizzato dal Presidente del Veneto, che ha portato in Vaticano gli atleti della regione. La delegazione ha partecipato a un colloquio con il Pontefice, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sul contenuto dell'incontro.

Il Presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha recato oggi in Vaticano una delegazione composta dagli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 per un incontro con il Pontefice Leone XIV. Durante l’udienza, il governatore ha manifestato la volontà di accogliere il Santo Padre nella regione, ricevendo una risposta positiva che apre alla possibilità di una sua visita nel territorio veneto. Valori umani e solidarietà: il messaggio del Pontefice agli atleti. L’incontro si è distinto per un forte carattere umano, andando oltre la semplice formalità istituzionale. Secondo quanto riferito da Stefani, il momento ha lasciato un impatto profondo nei partecipanti grazie al contenuto del discorso rivolto dai protagonisti dello sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa e atleti di Milano Cortina: il Veneto attende il Pontefice

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#PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di #guerre, lo sport promuove la logica dell’ #incontro @Coninews @milanocortina26 @giomalago @andreaabodi @SportGoverno Le parole del #Papa durante l'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e P x.com