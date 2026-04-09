Paolo Auriemma sanzione disciplinare del Csm per l' ex procuratore di Viterbo

Il Consiglio superiore della magistratura ha inflitto una sanzione disciplinare a Paolo Auriemma, ex procuratore capo di Viterbo e attuale responsabile della procura di Rieti. La decisione riguarda le accuse relative a presunte violenze sui detenuti avvenute nel carcere durante il suo mandato. La sezione disciplinare del Csm ha preso atto delle contestazioni e ha adottato la misura prevista dal regolamento.

Censura del Csm per Paolo Auriemma, ex procuratore capo di Viterbo. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha disposto la sanzione per il magistrato, attualmente alla guida della procura di Rieti, per i fatti che riguardano le presunte violenze sui detenuti nel carcere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Urbanistica Milano, Paolo Ielo nel team di magistrati che si occupano dell'inchiesta, nominato dal Csm procuratore aggiunto a settembre - RUMORSPaolo Ielo nel team di magistrati che si occupano dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Ingiustizia disciplinare. Storie di ordinaria irresponsabilità nelle sentenze del Csm sulle togheIn questi giorni di dibattito sulla riforma costituzionale della magistratura, l’Anm esprime ripetutamente che la Costituzione è perfetta così com’è... Temi più discussi: Paolo Auriemma, sanzione disciplinare del Csm per l'ex procuratore di Viterbo; Caso Esposito, definitiva la condanna disciplinare per Colace e Minutella; Presunte violenze in carcere, il Csm censura l’ex procuratore di Viterbo Auriemma; Nessuno schiaffo a Hassan Sharaf, né testa sbattuta contro il muro. Paolo Auriemma nuovo procuratore di Rieti, in tribunale la cerimonia di insediamentoRIETI - Si è aperta ufficialmente questa mattina, a Rieti, l'epoca di Paolo Auriemma, 65 anni, romano, nuovo procuratore della repubblica insediatosi alla guida dell'ufficio dopo una vacanza del ruolo ... ilmessaggero.it Paolo Auriemma nuovo procuratore della Repubblica di Rieti, via libera del ministro Nordio e il Csm deliberaRIETI - Via libera da parte del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla nomina di Paolo Auriemma a capo della Procura della repubblica di Rieti. Il plenum del Csm, ricevuto il concerto del ... ilmessaggero.it Auriemma: “Conte vuole andare via” Il dibattito si accende e si sposta anche sul piano emotivo. Raffaele Auriemma, su X, commenta così le voci sul futuro di Antonio Conte. “Sembra che siano tutti d’accordo affinché Conte sieda di nuovo sulla panchina del - facebook.com facebook