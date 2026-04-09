Pamela Genini un caso di ‘parassitismo del crimine’ | la testa come macabro ‘trofeo’ e la firma postuma sulla scena

Il caso di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate in una giornata di metà ottobre, si arricchisce di nuovi dettagli. La scena del crimine è stata segnata da una firma lasciata postuma, e la vittima ha avuto sulla scena un particolare trofeo: la sua testa. Questi elementi portano a riflettere su un quadro che va oltre il singolo atto di violenza, evidenziando comportamenti e simbolismi che richiedono approfondimenti investigativi.

Il femminicidio di Pamela Genini non si è chiuso con quelle 24 coltellate in una giornata di metà ottobre. Non si è fermato nel gesto feroce di Luca Soncin, non si è esaurita nella dinamica, nella presunta gelosia, nel controllo che già avevano raccontato una traiettoria prevedibile eppure inevitabile. Si è riaperta dopo al cimitero. In un tempo che non dovrebbe esistere. In un luogo che dovrebbe essere inviolabile. https:www.quotidiano.netcronacapamela-genini-autopsia-profanato-corpo-r9m1qbar https:www.ilgiorno.itbergamocronacapamela-genini--periti-djkw2uyf Qualcuno è tornato quando il sangue è stato lavato, quando la terra ha coperto, quando il dolore ha trovato una forma silenziosa per sopravvivere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pamela Genini, un caso di ‘parassitismo del crimine’: la testa come macabro ‘trofeo’ e la firma postuma sulla scena Pamela Genini, la Procura indaga per vilipendio di cadavere e furto della testa: mistero sulla profanazioneIndagini a tutto campo sul trafugamento della salma di Pamela Genini, il cui movente rimane un giallo. Chi ha rubato la testa di Pamela Genini: la pista dell’ossessione e del possesso deviatoIl caso della profanazione della tomba di Pamela Genini apre uno scenario inquietante che va oltre il già drammatico omicidio avvenuto nei mesi... Temi più discussi: Il giallo del cadavere di Pamela Genini senza testa, l'ex fidanzato: Informazioni utili per individuare i colpevoli; Pamela Genini, corpo profanato e testa sparita: il dolore e l'appello della mamma; Tomba profanata di Pamela Genini, Francesco Dolci: Riciclaggio internazionale; Ore 14 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini, il suo ex: C'è un disegno criminale - 30/03/2026 - Video. Pamela Genini, un caso di ‘parassitismo del crimine’: la testa come macabro ‘trofeo’ e la firma postuma sulla scenalo scempio del corpo richiede tempo, strumenti, pianificazione e una totale assenza di empatia. L’autopsia, in questo caso, non cerca solo un Dna: cerca un comportamento ... quotidiano.net Profanata la tomba di Pamela Genini uccisa dall'ex Gianluca Soncin, corpo trovato senza testa dai parentiLa tomba di Pamela Gelmini, uccisa dall'ex Gianluca Soncin il 15 ottobre 2025 a Milano, è stata profanata. Corpo trovato senza testa nella bara ... virgilio.it Pamela Genini e il corpo decapitato, lo sfogo della mamma sulle parole di Francesco Dolci - facebook.com facebook Profanata la tomba di Pamela Genini, la bara è stata segata solo all'altezza della testa: "Volevano proprio quella" x.com