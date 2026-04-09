La famiglia di Pamela Genini aveva già vissuto momenti di tensione prima della scoperta della profanazione della sua tomba. Recentemente, sono state trovate candele accese sulla tomba della donna, suscitando sorpresa e preoccupazione tra i familiari. La scoperta si è verificata in un cimitero cittadino, dove sono state rilevate tracce di intervento umano. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Prima ancora della scoperta choc della profanazione della tomba di Pamela Genini, la famiglia viveva già in un clima carico di inquietudine. A emergere, nelle ultime ore, è un dettaglio che aggiunge ombre a una vicenda già drammatica: qualcuno si sarebbe introdotto di notte nel cimitero lasciando candele sulla sepoltura della giovane. Un elemento che, secondo i familiari, non può essere casuale e che oggi viene riletto alla luce dello scempio compiuto sul corpo della 29enne, uccisa dall’ex compagno e poi violata anche dopo la morte. Il racconto della madre di Pamela Genini è preciso e inquietante. Alcune candele trovate sulla tomba della ragazza risultavano parzialmente consumate, segno – secondo le ipotesi da parte della famiglia – che fossero state accese durante la notte, quando il cimitero era chiuso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Pamela Genini, il mistero della candele sulla sua tomba

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