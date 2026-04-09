Pallavolo giovanile L’Under 13 della Montesport cresce bene | Atteggiamento sempre positivo

Si è conclusa con entusiasmo e soddisfazione la stagione 2025-2026 dell’Under 13 della Montesport, squadra giovanile di pallavolo. Le giovani atlete, sotto la guida delle allenatrici Giulia Para e Camilla Fabbrin, hanno mostrato un atteggiamento sempre positivo durante gli allenamenti e le partite. La crescita tecnica e il coinvolgimento delle giocatrici sono stati i principali elementi di questa annata.

Si chiude con entusiasmo e soddisfazione la stagione 2025-2026 della formazione Under 13 della Montesport, guidata dalle allenatrici Giulia Para e Camilla Fabbrin. Un’annata che ha visto protagonista un gruppo di giovani atlete capace di distinguersi non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per la passione, l’impegno e la costante voglia di migliorarsi. "Fin dalle prime battute del campionato la squadra ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a conquistare il vertice della classifica nella prima fase, un traguardo importante che ha permesso alle ragazze di accedere ai play-off, entrando così tra le migliori realtà della... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallavolo giovanile. L’Under 13 della Montesport cresce bene: "Atteggiamento sempre positivo» Pallavolo giovanile. Il vivaio della Cerretese non smette di brillare. Fiore all’occhiello la finale del gruppo Under 13Le soddisfazioni per la Cerretese non arrivano solo dalla serie C, ma anche da un vivaio che si conferma ad alti livelli in un territorio molto... Leggi anche: Il tecnico è soddisfatto del pareggio: "Un tempo per parte. Torregrossa dà sempre il suo contributo». Calabro: "Giusto così. Bene l’atteggiamento» Temi più discussi: Auto Pancotti e Vero Volley Monza, una sinergia vincente nel segno dei giovani; Easter Volley 2026, ad Ancona lo spettacolo della pallavolo giovanile internazionale; Volley giovanile, dominio Ariete: arriva anche il titolo U16 - L'Unione Sarda.it; VOLLEY L’Elisir Vizzolo torna sul trono Under 16 femminile dopo due anni. Pallavolo giovanile. L’Under 13 della Montesport cresce bene: Atteggiamento sempre positivo»Si chiude con entusiasmo e soddisfazione la stagione 2025-2026 della formazione Under 13 della Montesport, guidata dalle allenatrici Giulia ... sport.quotidiano.net Youth Volleyball. Montesport's Under-13 team is growing strong: Always a positive attitude.The 2025-2026 season for the Montesport Under 13 team, led by coaches Giulia Para..., ends with enthusiasm and satisfaction. sport.quotidiano.net Spoleto capoluogo regionale della pallavolo giovanile: il PalaRota ospita le finali Under 18 e Under 19 #Spoleto Leggi l'articolo completo su Due Mondi News - Il quotidiano multimediale di Spoleto x.com Si chiude la XIV edizione del Torneo Internazionale Giovanile di Pallavolo Femminile “Città di Verona” Tre giorni intensi, quasi 600 atlete e 51 squadre provenienti da tutto il mondo: un mix di sport, passione e condivisione che è andato ben oltre il campo d - facebook.com facebook