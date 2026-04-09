Durante la 60ª edizione della Sagra e Palio dell’Uovo, che si svolge in occasione di Pasqua e Pasquetta, è stato rinnovato il gemellaggio con la comunità di Arcevia. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle due località, con scambi ufficiali e la firma di un accordo di collaborazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e ospiti, mantenendo vive le tradizioni locali e rafforzando i legami tra le comunità.

In occasione della 60ª edizione della Sagra e Palio dell’Uovo per Pasqua e Pasquetta, è stato rinnovato il ‘Patto di Amicizia’ o gemellaggio tra Arcevia, in provincia di Ancona, e Tredozio, "un momento dal forte valore simbolico e istituzionale", come hanno sottolineato i due sindaci, Giovanni Ravagli per Tredozio e Marisa Abbondanzieri per Arcevia. Nella sede comunale i due sindaci hanno ravvivato lo storico ‘Patto’ già sancito nel settembre 2004. Alla cerimonia erano presenti anche numerosi ex sindaci che, nel corso degli anni, hanno contribuito ad avviare e a mantenere solido il rapporto: per Arcevia Enzo Giancarli e Nazzareno Badiali, per Tredozio Pierluigi Versari e Luigi Marchi, per rinnovare "una storica amicizia lunga oltre quarant’ anni, iniziata nel 1982". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palio, gemellaggio rinnovato con la comunità di Arcevia

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