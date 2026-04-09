Palazzo piazza della Repubblica il compratore misterioso è l' armatore Grimaldi

Una società privata appartenente all’armatore napoletano Emanuele Grimaldi ha acquistato l’edificio di piazza della Repubblica, attualmente occupato dagli uffici di banca Intesa San Paolo. L’acquisto è stato concluso per una somma di nove milioni di euro. La società coinvolta nell’operazione è Holding 49 srl. La transazione si è svolta di recente e il nome del compratore è stato reso noto attraverso documenti ufficiali.

La Holding 49 srl, dell’armatore napoletano Emanuele Grimaldi, è il nome della società privata che ha comprato per nove milioni di euro l’edificio di piazza della Repubblica che a oggi ospita gli uffici di banca Intesa San Paolo. Si tratta di palazzo Creditanstalt al civico 2, di fronte all’hotel. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Morto Salvatore Lauro: addio allo storico armatore e senatore della RepubblicaQuesta mattina Ischia si è svegliata avvolta nel dolore appena appreso della scomparsa di uno dei suoi figli più rappresentativi: è venuto a mancare... Livorno, prorogata la zona rossa da piazza Garibaldi a piazza della Repubblica. Il prefetto: "La sicurezza è migliorata"Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha prorogato per altri due mesi la zona rossa in piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via del... Temi più discussi: Venduto il palazzo di piazza della Repubblica: mistero sul compratore; Venduto! Palazzo della Creditanstalt di piazza Repubblica cambia padrone; Piazza della Repubblica torna green. Arbusti e alberi con la monetizzazione; Trieste, Grimaldi si prende piazza della Repubblica: acquistato il Palazzo Creditanstalt. Venduto il palazzo di piazza della Repubblica: mistero sul compratoreIl prestigioso palazzo di piazza della Repubblica che a oggi ospita gli uffici di Banca Intesa San Paolo e che è stato venduto nei giorni scorsi grazie al coinvolgimento di Cbre, azienda di consulenza ... triesteprima.it Piazza della Repubblica torna green. Arbusti e alberi con la monetizzazioneIl sogno della sindaca Sara Funaro al quale, Palazzo Vecchio insieme alla vicesindaca Paola Galgani, sta lavorando ... lanazione.it Un maestoso palazzo a piazza Cordusio, alcune tra le banche più grandi del mondo, alberghi, alta moda. E non solo. Milano, da almeno un decennio, è una delle destinazioni privilegiate degli investimenti cinesi in Europa occidentale. Dossier ricostruisce le c - facebook.com facebook