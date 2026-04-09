Padova in Fiore collocate le azalee sul Liston | al via gli allestimenti primaverili ed estivi

A Padova sono stati avviati gli allestimenti floreali per la stagione primaverile ed estiva, con le prime azalee collocate sul Liston. L’intervento, realizzato dagli operatori della Giardineria Comunale, coinvolge diverse aree della città ed è promosso dall’Assessorato al Verde, Parchi e Agricoltura Urbana. L’iniziativa prevede l’installazione di nuove composizioni floreali per abbellire gli spazi pubblici e accogliere i cittadini con colori e profumi tipici di questa stagione.

Anche quest’anno Padova accoglie la bella stagione con colori, profumi e nuovi allestimenti floreali in numerose zone della città, grazie al lavoro degli operatori della Giardineria Comunale e all’iniziativa curata dall’Assessorato al Verde, Parchi e Agricoltura Urbana.Le azalee sul Liston aprono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Passeggiate tra ciliegi in fiore e sapori primaverili con 'Profumi di Lari'Domenica 12 aprile la primavera si risveglia a Lari con la quinta edizione di ‘Profumi di Lari’, un primo assaggio della celebre sagra della ciliegia... Orto botanico di Padova - Visite guidate primaveriliScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Per ammirare le... Padova in Fiore, collocate le azalee sul Liston: al via gli allestimenti primaverili ed estiviSono state collocate in questi giorni in centro dieci imponenti azalee, che segnano simbolicamente l’avvio di una nuova stagione di fioriture e abbellimenti urbani ... padovaoggi.it Ghetto in Fiore, migliaia di presenze nel centro storico di Padova per la 28esima edizioneGrande successo per la 28esima edizione tra fiori, laboratori e turismo: il centro storico si riempie di colori e visitatori ... padovaoggi.it