Ovazione per Macron all' uscita dalla sede di Sant' Egidio a Roma – Il video

Il presidente francese è uscito dalla sede di Sant'Egidio a Roma dopo aver incontrato i responsabili della Comunità, tra cui il presidente e il fondatore. Al suo passaggio, una folla di persone si è radunata in strada e ha applaudito con entusiasmo. Un video mostra l'evento, con l'uscita del presidente e l'ovazione dei presenti. La visita si è svolta il 9 aprile 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese esce dalla sede di Sant'Egidio dopo colloquio con i responsabili della Comunità, tra cui il Presidente Marco Impagliazzo e il fondatore Andrea Riccardi, accolto dai curiosi in strada con un'ovazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Ovazione per Macron all'uscita dalla sede di Sant'Egidio a Roma(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese esce dalla sede di Sant'Egidio dopo colloquio con i responsabili della Comunità, tra cui... Macron lancia baci alla folla entrando nella sede di Sant'Egidio a Roma – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese arriva alla sede di Sant'Egidio per un colloquio con i responsabili della Comunità, tra... Ovazione per Macron all'uscita dalla sede di Sant'Egidio a Roma(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese esce dalla sede di Sant'Egidio dopo colloquio con i responsabili della Comunità, tra cui il ... quotidiano.net L’abbraccio di Trastevere a Macron. Visita a Sant’EgidioE’ durata circa un’ora e mezzo la visita del presidente francese Emanuel Macron alla Comunità di sant’Egidio a Trastevere. Prima una breve passeggiata nel quartiere romano, e un saluto con alcuni ... radiocolonna.it