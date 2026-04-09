Ostia sequestrate cabine al lido V-Lounge | Strutture ancorate alla spiaggia senza autorizzazione

A Ostia, le autorità hanno sequestrato alcune cabine al lido V-Lounge, perché installate in modo stabile sulla spiaggia senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Durante controlli su 67 stabilimenti del territorio, è stato accertato che le strutture erano state ancorate in modo permanente senza permesso. La Procura ha avviato un’indagine sulla gestione del litorale, concentrandosi sulle modalità di installazione delle cabine.

Sequestro al V-Lounge di Ostia: cabine installate stabilmente senza permessi. Controlli su 67 stabilimenti, indagine della Procura sulla gestione del litorale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ostia, sequestrate le cabine del V-loungeOstia, 9 aprile 2026 – Nella giornata di oggi la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma specializzata in reati urbanistici, la Polizia... Roma: controlli a Ostia, scoperte cabine in spiaggia rifugio di senza tettoControlli straordinari a Ostia: arresti, denunce e sequestri in un'operazione della polizia. Temi più discussi: Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento; Ultimatum spiagge di Ostia in scadenza: giù gli abusi oppure questi stabilimenti non apriranno; Roma, sicurezza nei locali pubblici: Polizia Locale sequestra discoteca abusiva per sovraffollamento. Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V-Lounge. Stagione estiva ad alto rischioDopo lo stabilimento Venezia, i controlli per abusi edilizi colpiscono un altro storico lido di lungomare Amerigo Vespucci ... romatoday.it Ostia, sequestrate le cabine del V-loungeOstia, 9 aprile 2026 – Nella giornata di oggi la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma specializzata in reati urbanistici, la Polizia Locale del X Gruppo Mare e il 6^ Nucleo Operativo ... ilfaroonline.it Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V-Lounge. Stagione estiva ad alto rischio ift.tt/DiyQRkP x.com Dopo lo stabilimento Venezia, i controlli per abusi edilizi colpiscono un altro storico lido di lungomare Amerigo Vespucci -- Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V-Lounge. Stagione estiva ad alto rischio https://www.romatoday.it/cronaca/seque - facebook.com facebook