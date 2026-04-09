Osservatorio Italia | le notzie in breve

Un articolo dell’Osservatorio Italia segnala un aumento delle attività illegali che danneggiano fauna e flora nel paese. In particolare, il Wwf ha avviato una petizione per chiedere un intervento più deciso contro questi crimini di natura. Le azioni illecite continuano a mettere a rischio la biodiversità italiana, con conseguenze che riguardano l’intera regione. La questione viene portata all’attenzione pubblica attraverso questa iniziativa di tutela.

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Osservatorio Italia: le notizie in breveQuando si dice che sono dappertutto vuol dire che sono anche in alta quota, perfino sulle pendici del monte Rosa.

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Le imprese femminili in Italia superano quota 1 milione, con un incremento del 12,4% rispetto al 2024. Nonostante ciò, restano molti divari e difficoltà, come la bassa internazionalizzazione e digitalizzazione. La foto dell’osservatorio Cribis - facebook.com facebook