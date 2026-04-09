In una recente dichiarazione, il pilota di Formula 1 ha indicato Daniel Ricciardo come uno dei quattro migliori piloti nel circus. La sua lista include altri tre colleghi, con cui ha condiviso momenti importanti nel corso della carriera. La scelta riflette il rispetto verso alcuni protagonisti della massima categoria motoristica, anche se non sono stati forniti dettagli sui criteri che hanno portato a questa selezione.

"> Oscar Piastri e i suoi idoli: Daniel Ricciardo tra i favoriti. Oscar Piastri ha di recente rivelato di avere una grande stima per il suo connazionale Daniel Ricciardo, includendolo tra i suoi quattro piloti di Formula 1 preferiti di sempre. Nonostante i due abbiano condiviso solo brevemente la stessa griglia di partenza, il rispetto di Piastri nei confronti di Ricciardo è palpabile. La loro carriera si è intrecciata nel 2023, quando Piastri è entrato a far parte del team McLaren, subentrando al posto che era di Ricciardo. Ricciardo, a sua volta, è tornato in pista a metà stagione al volante dell’AlphaTauri, dove ha preso il posto di Nyck de Vries. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Oscar Piastri sceglie Daniel Ricciardo tra i suoi quattro migliori piloti di Formula 1.

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