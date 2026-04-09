Oroscopo le Stelle di Branko di giovedì 9 aprile 2026

Il 9 aprile 2026, secondo le previsioni di Branko, l'Ariete si trova sotto l'influenza di potenti forze cosmiche che interessano il suo segno. Da oggi fino al 17 aprile, con la Luna nuova nel segno, si aprono possibilità di apportare cambiamenti positivi in ambito lavorativo, negli studi o nelle attività quotidiane. La configurazione astrale suggerisce un periodo favorevole per progetti di crescita personale e professionale.

Le Stelle di Branko di giovedì 9 aprile 2026 Ariete Potenti forze cosmiche in azione sul vostro segno, che richiedono una proiezione più ampia, diciamo che da oggi al prossimo 17 aprile, con Luna nuova nel vostro segno, è possibile realizzare un costruttivo cambiamento nel lavoro, studio, attività. Oggi stesso qualcosa cambia, per voi e per tutti, questo grazie all'entrata di Marte in Ariete contemporaneamente con Luna in Capricorno, che cambia fase domani. È richiesta grande concentrazione e impegno non stop, Marte annuncia guerre. Toro Nasce ultimo quarto di Luna in Capricorno, non è certo una fase che invita alla spensieratezza e alle follie d'amore ma è una straordinaria forza morale e intellettuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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