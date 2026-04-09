Sette calciatori della Liga sono attualmente sotto inchiesta da parte delle autorità di Andorra per aver effettuato acquisti di orologi di lusso, tra cui modelli di marche come Rolex e Patek Philippe. Tra i coinvolti ci sarebbero anche ex e attuali professionisti del calcio, con alcune operazioni che sarebbero state al centro di verifiche legali. L’indagine si concentra su presunte irregolarità legate all’importazione e alla provenienza di tali beni di lusso.

Da Carvajal a Silva, nel mirino della magistratura di Andorra acquisti di Rolex e Patek Philippe: ipotesi evasione fiscale tramite una rete internazionale Sette calciatori della Liga spagnolafiniscono sotto la lente della giustizia del Principato di Andorra per un presunto giro di contrabbando legato all’acquisto di orologi di lusso. Tra i nomi più noti figuranoDani Carvajal, difensore del Real Madrid, eDavid Silva. Oltre a Carvajal e Silva, risultano indagati ancheSanti Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, César Azpilicueta e Juan Bernat. Le autorità spagnole, su richiesta del tribunale andorrano, stanno collaborando per raccogliere le loro dichiarazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orologi di lusso e presunto contrabbando: da Carvajal a David Silva, sette calciatori della Liga sotto indagine

Carvajal, Azpilicueta e altri 5 calciatori nell’indagine per contrabbando sugli orologi di lussoL'inchiesta per riciclaggio nasce da una sospetta evasione delle imposte da parte di una società di Andorra.

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Orologi di lusso e presunto contrabbando: indagato Carvajal, coinvolti altri sei calciatoriScoppia un nuovo caso giudiziario nel mondo del calcio internazionale. Un giudice andorrano ha iscritto nel registro degli indagati sette calciatori, tra cui il capitano del Real Madrid Daniel ... ilovepalermocalcio.com

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Acquisto di orologi di contrabbando: aperta un inchiesta su Carvajal, David Silva e altri calciatori x.com