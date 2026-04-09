Orobie pochi dipendenti | il Parco così non cresce

Il Parco delle Orobie conta attualmente solo cinque dipendenti, rendendolo tra i più piccoli in termini di personale, nonostante sia il secondo per estensione tra i parchi regionali. Il presidente dell'ente ha commentato che, a confronto con il parco del Ticino, che ha circa 40 impiegati, le Orobie sono molto sotto questa cifra. La differenza di organico solleva preoccupazioni sulla capacità di gestione e sviluppo dell'area naturale.

MONTAGNA. Il presidente Davide Tontini: «Siamo il secondo per estensione. Il Ticino è il primo e conta su 40 persone, noi cinque». Con tanti progetti. «Ho fatto presente anche recentemente in un incontro in Regione un problema non da poco: abbiamo un numero di dipendenti fortemente sottodimensionato rispetto alla dotazione. Il Parco del Ticino, che è il più esteso della Lombardia, ha oltre 40 dipendenti, noi che siamo al secondo posto ne abbiamo cinque, a cui si aggiungono il direttore, il segretario e due incarichi professionali esterni». A sottolineare il problema è Davide Tontini, che da un anno è il presidente del Parco delle Orobie, dopo il mandato di 12 anni del sindaco di Ardesio, Yvan Caccia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Orobie, pochi dipendenti: il Parco così non cresce Il Parco delle Orobie va fuori stradaC’è una linea sottile che separa la cura del territorio dalla sua trasformazione irreversibile. Leggi anche: Allarme nel Parco Orobie. No dagli ambientalisti a nuove strade in quota Si parla di: Orobie, pochi dipendenti: il Parco così non cresce; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Atalanta, Zappacosta: pronti per le grandi sfide. Orobie, pochi dipendenti: il Parco così non cresceIl presidente Davide Tontini: «Siamo il secondo per estensione. Il Ticino è il primo e conta su 40 persone, noi cinque». Con tanti progetti. ecodibergamo.it