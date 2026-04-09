La Nazionale italiana di pallapugno ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali CIJB tenutisi a Mendoza, in Argentina. La squadra italiana ha sconfitto i Paesi Baschi con il risultato di 6-4. La finale ha visto le due squadre affrontarsi in una partita combattuta, conclusa con la vittoria dell’Italia. La competizione internazionale si è svolta nel paese sudamericano e ha coinvolto diverse rappresentative nazionali.

La Nazionale italiana di Pallapugno ha conquistato l’oro ai Mondiali CIJB svoltisi a Mendoza, in Argentina, battendo i Paesi Baschi con un punteggio finale di 6-4. L’evento internazionale ha il tricolore tornare sulla vetta del podio in una delle discipline più competitive della kermesse. Il successo è arrivato dopo un percorso caratterizzato da una forte tenuta mentale e tecnica, culminato nella vittoria della finalissima. Il gruppo azzurro ha dimostrato una coesione esemplare sotto la guida tecnica di Giorgio Vacchetto, figura piemontese che ha coordinato la strategia della squadra verso il titolo mondiale. Il cammino strategico verso il podio di Mendoza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro mondiale per la pallapugno: l’Italia stende i Paesi Baschi 6-4

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