Ore di tensione in paese per la scomparsa di un uomo. Dopo una lunga ricerca, l’uomo è stato ritrovato da solo e ha fatto rientro a casa. La polizia e i vigili del fuoco avevano coordinato le operazioni di ricerca, coinvolgendo diverse squadre di soccorso. La sua scomparsa aveva generato preoccupazione tra i residenti, che avevano segnalato la sua assenza alle autorità. La vicenda si è conclusa con il suo ritorno autonomo.

Monsummano, 9 aprile 2026 – Se non fosse stato per l’apprensione causata e la mobilitazione di mezzi usati per le ricerche, visto il lieto fine della vicenda monsummanese, verrebbe naturale ripensare all’episodio dell’uomo ubriaco che in Turchia, nel 2021, partecipò alle ricerche che lo riguardavano, senza sapere che il disperso che stavano cercando era proprio lui. Qualcosa di simile è accaduto ieri mattina a Monsummano, quando mezza città è rimasta molte ore con il fiato sospeso per una persona che risultava dispersa sui colli e che invece, per fortuna è tornato a casa sulle proprie gambe, sano e salvo. Fin dal mattino intorno alle 6,10... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ore con il fiato sospeso. Spiegamento di forze per cercare un disperso: è tornato a casa da solo

Il 24enne disperso a Chiastre di Ravarano è tornato a casaPer due giorni decine di soccorritori lo hanno cercato, anche con i droni, prima nel Parmense e poi nella zona di Massa-Carrara, la sua auto era...

Napoli col fiato sospeso: un nuovo cuore per il piccolo Domenico, ore decisive al MonaldiC’è un nuovo cuore compatibile per Domenico, il bambino di due anni ricoverato dal 23 dicembre all’ospedale Monaldi dopo che il primo trapianto non...

Si parla di: Ore con il fiato sospeso. Spiegamento di forze per cercare un disperso: è tornato a casa da solo.

Ore con il fiato sospeso. Spiegamento di forze per cercare un disperso: è tornato a casa da soloL’uomo si trovava sul colle di Monsummano Alto, ma ha ritrovato la strada da solo. L’allarme era scattato all’alba di ieri e le operazioni sono proseguite per ore. I Vigili del fuoco avevano attivato, ... lanazione.it

Fiorentina, l'incrocio di Cabral con il recente passato. Fiato sospeso perché possa viverloTutto ruota intorno ad Arthur Cabral, o quasi. La Fiorentina e i suoi tifosi vivono con il fiato sospeso le ore di avvicinamento al primo del doppio confronto con il Basilea che potrebbe garantire la ... m.tuttomercatoweb.com