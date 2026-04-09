Ordini medici a Meloni | Investire su professionisti per ridurre liste d' attesa

In Italia, le associazioni di categoria dei medici hanno rivolto un appello al governo, sottolineando che le liste d’attesa rappresentano una delle principali criticità del sistema sanitario. Secondo gli ordini professionali, la riduzione dei tempi di attesa dipende da un aumento degli investimenti nelle risorse umane, poiché finora si è investito poco sul numero di professionisti sanitari. La questione è stata sollevata in un momento di discussione sulle future strategie di riforma del settore.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Le liste d'attesa sono "il problema dei problemi. Tutti vorrebbero che si riducessero, ma si è investito poco sui professionisti sanitari e quindi sul loro numero. Il tema rimane, per risolvere le liste d'attesa serve rendere attrattivo il Servizio sanitario nazionale per i professionisti. Senza di loro le liste d'attesa non si riducono". Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, all'Adnkronos Salute margine dell'incontro ‘Innovaction - Dialoghi sull'innovazione accessibile', promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, commentando le parole della premier Giorgia Meloni sulle liste d'attesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ordini medici a Meloni: "Investire su professionisti per ridurre liste d'attesa" Visite specialistiche, svolta in Emilia-Romagna: professionisti in rete per tagliare le liste d’attesaBologna, 3 marzo 2026 – E’ arrivato il sì al nuovo accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni: la firma ha avuto luogo... Nuova materna a Massa, 36 iscritti: "Un passo per ridurre le liste d’attesa"Sono 36 i bambini iscritti alla nuova scuola dell’infanzia statale di Massa Lombarda, in funzione da settembre. Argomenti più discussi: Ordine medici Roma: Molte Case di comunità solo parzialmente attive, rischio sanzioni; Disabilità, per i medici certificatori corsi di formazione sulla riforma; Ordine medici Roma: Molte Case di comunità solo parzialmente attive, rischio sanzioni. Federazione Regionale Ordini Medici, incontro con l'assessore regionale Riboldi - facebook.com facebook