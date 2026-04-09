Ora il governo pensi a un piano sull’energia

Il governo sta considerando un piano per l’approvvigionamento energetico, con particolare attenzione alla ricerca di nuove fonti di gas. Recentemente, il presidente del consiglio ha annunciato di aver avviato trattative con Algeria e Emirati Arabi Uniti per assicurarsi forniture di gas naturale. La decisione arriva in un momento di criticità, in cui garantire approvvigionamenti affidabili diventa prioritario. La strategia mira a ridurre la dipendenza da fonti alternative e a fronteggiare l’emergenza energetica.

Bonanni Meloni fa bene, nell’immediato, a cercare gas in Algeria e negli Emirati: l’emergenza si affronta con forniture certe. Sarebbe irresponsabile il contrario. Ma un governo non può fermarsi qui. L’emergenza torna sempre, e ogni volta ci trova esposti. La politica serve a costruire una via d’uscita, non a rincorrere il problema. Dov’è allora un piano energetico credibile, trasparente, comprensibile ai cittadini? Dov’è la strategia per liberarci non solo dal gas russo, ma da chiunque altro monopolio o di gasdotto o di fornitura del gas liquido. Il punto non è cambiare fornitore, è smettere di dipendere. Il nucleare viene evocato come soluzione, ma senza concretezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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