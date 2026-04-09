Ora Giorgia Meloni è furiosa con Israele e Netanyahu | Stavolta ha davvero esagerato

Giorgia Meloni ha espresso forte disappunto nei confronti di Israele e del premier Netanyahu in seguito all’attacco ai soldati italiani di Unifil. La premier ha dichiarato che questa volta le azioni di Israele sono state eccessive, suscitando reazioni di sdegno e proteste ufficiali. La vicenda riguarda l’intervento militare israeliano in una zona contesa e le conseguenti conseguenze per le forze italiane presenti sul territorio.

Giorgia Meloni è furiosa. Ce l’ha con Israele e con Benjamin Netanyahu. Per l’attacco ai soldati italiani di Unifil. E per un retroscena arrivato da fonti militari. Condiviso anche da Antonio Tajani e Guido Crosetto. Secondo il quale sono stati esplosi colpi diretti verso i mezzi italian i fermi al posto di blocco dell’esercito di Israele. Dopo il fuoco di avvertimento e senza nessun movimento sospetto a giustificarli. I blindati erano immobili. Un atto ostile, come viene definito, che arriva dopo che proprio l’IdF aveva dato il via libera allo spostamento della colonna. E per il quale adesso la premier attende spiegazioni. Mentre la colonna di mezzi militari, partita dalla base di Shama e diretta a Beirut, è dovuta rientrare. 🔗 Leggi su Open.online

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