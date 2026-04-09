Opposizioni all’attacco di Meloni | Fallimento su esteri e governo

Le opposizioni criticano duramente il governo e il suo operato in campo internazionale, definendo il suo andamento come un fallimento. Prima dell’informativa prevista in Parlamento, le forze di opposizione usano termini forti per commentare le recenti attività e decisioni politiche del governo. Le dichiarazioni sono state rilasciate in vista degli interventi programmati nelle due camere, con un tono deciso e critico.

AGI - “ Fallimento ”. È questa la parola d’ordine delle opposizioni prima dell’ informativa che Giorgia Meloni terrà in Parlamento (alle 9 alla Camera, alle 13 al Senato ). Secondo fonti del centrosinistra, gli attacchi alla premier si muoveranno su due piani. Il primo è quello interno, legato alla sconfitta al referendum e alla situazione dell’ esecutivo dopo le dimissioni di Delmastro e Santanchè. Il secondo è quello internazionale, con una linea di governo giudicata troppo appiattita su Trump e Netanyahu, con ricadute negative sull’ economia italiana. Tutti i leader in Aula. Interverranno in Aula, tra Camera e Senato, tutti i leader dell’opposizione: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Matteo Renzi e per il tandem Fratoianni-Bonelli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Opposizioni all’attacco di Meloni: “Fallimento su esteri e governo” Leggi anche: **Sicurezza: Schlein, 'è fallimento governo Meloni, no a scaricabarile su nostri sindaci'** Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, il governo al lavoro su un nuovo decreto. L’appello di Meloni alle opposizioni: «Collaboriamo»All’indomani degli scontri tra forze dell’ordine e antagonisti a Torino, il governo tende una mano alle opposizioni per scrivere una nuova proposta... Temi più discussi: Selfie di Meloni col pentito del clan senese, le opposizioni all'attacco; Il governo tenta l'equilibrismo su Trump e guerra, opposizioni all'attacco; Stretta sul carburante negli aeroporti. Il tour di Meloni va a vuoto; Meloni chiude il tour nel Golfo: energia e diplomazia sotto i riflettori. Opposizione all'attacco. Meloni: Irresponsabile colpire l’Unifil. Schlein va all’attacco: Intervenga per fermare IsraeleDura nota di Palazzo Chigi: Inaccettabile mettere a rischio chi agisce sotto la bandiera Onu. Il Pd: Cosa altro deve succedere? ... repubblica.it Il governo tenta l'equilibrismo su Trump e guerra, opposizioni all'attaccoLa politica si divide sull'uso delle basi in Italia per gli attacchi all'Iran. Scontro anche sull'inchiesta di Report che mostra un selfie di Meloni con un pentito di mafia ... msn.com CHIEDONO AIUTO MA SONO STATI LA PEGGIORE OPPOSIZIONE DELLA STORIA Adesso che sono nella confusione più totale, i membri della maggioranza chiedono alle opposizioni senso di responsabilità, chiedono collaborazione. Noi, dato che li vediam - facebook.com facebook La Supermedia YouTrend registra il calo di FdI al 27,9%, mentre crescono alleati e opposizioni. Il centrosinistra allargato supera di poco il centrodestra (45,2% vs 44,8%), confermando un riequilibrio dopo il referendum sulla giustizia #SkyInsider x.com