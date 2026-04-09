Opposizioni all’attacco di Meloni | Fallimento su esteri e governo

Da agi.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le opposizioni criticano duramente il governo e il suo operato in campo internazionale, definendo il suo andamento come un fallimento. Prima dell’informativa prevista in Parlamento, le forze di opposizione usano termini forti per commentare le recenti attività e decisioni politiche del governo. Le dichiarazioni sono state rilasciate in vista degli interventi programmati nelle due camere, con un tono deciso e critico.

AGI - “ Fallimento ”. È questa la parola d’ordine delle opposizioni prima dell’ informativa che Giorgia Meloni terrà in Parlamento (alle 9 alla Camera, alle 13 al Senato ). Secondo fonti del centrosinistra, gli attacchi alla premier si muoveranno su due piani. Il primo è quello interno, legato alla sconfitta al referendum e alla situazione dell’ esecutivo dopo le dimissioni di Delmastro e Santanchè. Il secondo è quello internazionale, con una linea di governo giudicata troppo appiattita su Trump e Netanyahu, con ricadute negative sull’ economia italiana. Tutti i leader in Aula. Interverranno in Aula, tra Camera e Senato, tutti i leader dell’opposizione: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Matteo Renzi e per il tandem Fratoianni-Bonelli. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Opposizioni all’attacco di Meloni: “Fallimento su esteri e governo”

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