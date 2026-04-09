Operazione per le Terme La Corte dei Conti vigila ’Non sia mero salvataggio’

La Corte dei Conti ha avviato un controllo sulle operazioni relative alle Terme, sottolineando la necessità che queste non si riducano a semplici interventi di salvataggio. In una nota, viene invitato il Comune a esaminare con attenzione le acquisizioni di immobili durante la procedura di liquidazione, per accertare che gli acquisti siano effettivamente utili all’ente e che le somme spese siano appropriate.

"Invitiamo il Comune a valutare attentamente le operazioni di acquisizione di beni immobili nel corso della procedura di liquidazione per verificare l’effettiva utilità per l’ente e la congruità delle somme eventualmente esborsate". Così si è espressa Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Toscana), nella delibera che prende in esame del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 dall’amministrazione. La Corte sottolinea che ogni acquisizione non deve essere un ’salvataggio’ fine a se stesso o un atto emotivo legato alla storia della città. Il Comune deve dimostrare perché quegli immobili siano necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali o alla vita della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operazione per le Terme. La Corte dei Conti vigila ’Non sia mero salvataggio’ La Corte dei Conti bacchetta l’Ausl: sotto esame le prestazioni a pagamento dei medici in orari extra lavorativiImola, 24 gennaio 2025 – La libera professione intramoenia presenta criticità rilevanti per l’Ausl. Decreto ponte, luce verde dal Consiglio dei ministri. Le modifiche del governo per convincere la Corte dei ContiIl Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari... Argomenti più discussi: Operazione per le Terme. La Corte dei Conti vigila ’Non sia mero salvataggio’; Lamezia, il Pd sui conti del Comune: Sindaco faccia operazione verità e dica ai cittadini come stanno le cose; LA D.I.A. DI CATANZARO CONFISCA DEFINITIVAMENTE BENI ALL’IMPRENDITORE CICONTE DOMENICO ANTONIO. la casa stretta a Recoaro Terme - facebook.com facebook Incendio Alto Reno Terme, i focolai monitorati coi droni. “Canadair in volo oggi per la bonifica” x.com