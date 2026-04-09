Opera Wine | il vuoto della Romagna che colpisce i vini d’eccellenza

Sabato prossimo si terrà l’evento Opera Wine presso la Gran Guardia di Verona, un appuntamento che anticipa il Vinitaly 2026. L’iniziativa si concentra sui vini di alta qualità provenienti dalla Romagna, i quali sono stati colpiti da un vuoto che ha influenzato la produzione e la distribuzione. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra produttori, esperti e appassionati del settore enologico.

Sabato prossimo, tra le mura della Gran Guardia di Verona, si terrà l’evento inaugurale Opera Wine, un appuntamento che funge da anticipazione per il Vinitaly 2026. Nonostante la selezione includa numerosi produttori che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dei Tre Bicchieri, le aziende della Romagna non troveranno spazio in questa vetrina internazionale. Questa assenza, che colpisce un territorio con una produzione vinicola di rilievo, sembra delineare un trend preoccupante per il settore locale. Un vuoto che si ripete nel tempo. Analizzando la cronologia della partecipazione regionale a questo evento, emerge come l’assenza romagnola non sia un caso isolato, ma un fenomeno che sta diventando una consuetudine difficile da digerire per gli operatori del comparto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Opera Wine: il vuoto della Romagna che colpisce i vini d’eccellenza Le cantine forlivesi del Consorzio Vini di Romagna al Wine Paris 2026Il Consorzio Vini di Romagna rinnova per il secondo anno consecutivo la sua partecipazione a Wine Paris, in programma a Parigi dal 9 all’11 febbraio,... Romagna a Wine Paris 2026: dieci cantine per promuovere vini e territorio nel mercato internazionale.Il Consorzio Vini di Romagna rafforza la sua presenza internazionale, confermando la partecipazione a Wine Paris 2026 con una delegazione di dieci... Si parla di: I Tre Bicchieri non bastano, la Romagna resta fuori da Opera Wine. 2021 ultima annata significativa; Destinazione Vinitaly. Vetrina mondiale per Consorzi e aziende.