Il 4 febbraio 1995, un giovane di 20 anni si trovava sul furgone insieme a suo padre a Corsico, diretti al mercato, quando si verificò un agguato che portò alla morte del padre. La notizia dell’omicidio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che hanno avviato indagini per fare luce sulla vicenda. Il figlio, ormai adulto, ha espresso fiducia nel lavoro della giustizia.

Lorenzo Sanua aveva 20 anni quando suo padre, Pietro, fu ucciso. Quella fredda mattina del 4 febbraio 1995 era con lui sul furgone a Corsico, diretti al mercato, quando caddero nell’agguato. La sua lunga battaglia per avere giustizia ha vissuto una nuova tappa ieri, al settimo piano del Palazzo di giustizia, dove era presente accompagnato da volontari di Libera, di cui Sanua è referente sul territorio, e di altre associazioni antimafia. L’udienza davanti alla gip Patrizia Nobile per valutare l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Dda sulla nuova inchiesta sull’omicidio, che vede indagati l’ottantaseienne Antonio Mancuso dell’omonima cosca di Limbadi e il cinquantanovenne Vincenzo Ferraro, è stata rinviata per motivi tecnici al prossimo 17 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Omicidio Sanua: la lotta dei familiari per riaprire il caso ‘ndranghetaIl Tribunale di Milano discuterà domani l’istanza presentata dai legali della famiglia di Pietro Sanua per opporsi all’archiviazione del caso.

Il sindaco: «Massima vicinanza alla famiglia Marchi e fiducia nella giustizia»Il sindaco Riccardo Mortandello, oggi 16 febbraio ha commentato il grave episodio occorso nella notte nel cuore della cittadina termale.

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Temi più discussi: Omicidio Sanua, il figlio: fiducia nella giustizia; Omicidio Sanua, i familiari non si arrendono: le nuove piste del cold case di ‘ndrangheta; Omicidio Sanua, trent'anni senza verità. Intreccio del destino tra l'ex pm di Dynasty e il boss Antonio Mancuso.

Omicidio Sanua, i familiari non si arrendono: le nuove piste del cold case di ‘ndranghetaDomani in programma in Tribunale l’udienza sulla richiesta di archiviazione dell’indagine della Dda. Al centro delle istanze un’auto misteriosa e tracce di sangue da analizzare ... msn.com

Morti in ambulanza, omicidi premeditati e con sostanze letali. Il figlio di una vittima: Siamo sconvoltiForlì, 3 marzo 2026 – Uno scenario da incubo che, ora dopo ora, assume contorni sempre più inquietanti. L'inchiesta della Procura di Forlì sulle morti sospette in ambulanza si allarga e si aggrava: al ... ilrestodelcarlino.it

Il mistero della Lancia Thema. Le tracce di sangue da analizzare. E i possibili legami tra il principale indagato e un suo omonimo. Sono alcune delle piste investigative messe in fila dai legali dei familiari di Pietro Sanua nella memoria presentata il 13 febbraio - facebook.com facebook