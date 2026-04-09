Il giudice ha vietato a Sebastiano Visintin di cremare il corpo di Liliana Resinovich. La decisione si basa sulla recente normativa riguardante la gestione delle spoglie delle vittime di omicidio. La legge stabilisce che non è possibile procedere alla cremazione in determinate circostanze, influenzando così le disposizioni sulla sepoltura della vittima. La questione riguarda le modalità di trattamento del corpo e le restrizioni legali vigenti.

Sebastiano Visintin non potrà cremare il corpo della moglie Liliana Resinovich. L’uomo dovrà ora attenersi alla nuova legge del 9 marzo 2026 entrata in vigore il giorno 8 aprile, che dispone “modifiche al regolamento di polizia mortuaria” in termini di “disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio”, dunque – in quanto indagato – perde il diritto di gestione della salma e specialmente della sua cremazione finché il procedimento sarà in corso. “Aspetteremo quando le cose avranno una fine”, ha commentato Visintin a Mattino Cinque. Sebastiano Visintin non può cremare il corpo della moglie La nuova legge sulla gestione delle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin non potrà cremare il corpo: perché il giudice l'ha vietato

Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin fa il nome della nuova persona indagata per frode processualeSebastiano Visintin, che attualmente è indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, ha dichiarato che nel mirino degli inquirenti c’è un...

Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: “Non andrò al funerale di Claudio Sterpin”Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?" ha detto: "Non andrò venerdì ai...

Liliana Resinovich: Cassazione, porta in faccia a Visintin e conto da tremila euro

Temi più discussi: Omicidio Liliana Resinovich, Visintin commenta il ritrovamento di zirconio sulle scarpe: Aveva le chiavi; Nemmeno i resti di Liliana Resinovich trovano pace: un contesto macabro forse alimentato dalla visibilità mediatica; Femminicidio, dal caso Resinovich al delitto Cirillo: chi uccide perde il diritto sulle spoglie; Il caso Resinovich e la tomba che divide: fratello e marito chiamati a un accordo.

Omicidio Liliana Resinovich, Visintin commenta il ritrovamento di zirconio sulle scarpe: Aveva le chiaviIl marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, parla a Mattino Cinque delle tracce di zirconio ritrovate sulle scarpe della moglie ... virgilio.it

Liliana Resinovich, Sebastiano: Non so ancora se sia stata uccisa | Zirconio e pelucchi? Vi spiego…Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Resinovich, intervistato dai microfoni di Mattino 5 News: ecco che cosa ha raccontato ... ilsussidiario.net

Questa sera a "Chi l'ha visto" Sepoltura Liliana Resinovich: In studio il figlio di Carmela Cerillo, uccisa dal marito. Grazie a lui la nuova legge sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio. Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com facebook

In diretta a #Mattino5 torniamo a parlare del caso di Liliana Resinovich e del delitto di #Garlasco x.com