Omicidio in macelleria nuovo interrogatorio in vista | l' accusato torna davanti al giudice per la sua versione

Domani mattina si terrà un nuovo interrogatorio dell’uomo di 35 anni arrestato con l'accusa di aver ucciso un collega durante una lite all’interno di una macelleria in via Ravegnana. L’omicidio è avvenuto con un coltellaccio da macellaio e l’indagato torna davanti al giudice per fornire la sua versione dei fatti. La vittima aveva 45 anni e l’episodio si è verificato in un ambiente di lavoro.

Si terrà domani mattina, venerdì, l'interrogatorio di Nadij Badr, 35 anni, arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato per la morte di Khalid Ouqassou, 45 anni, avvenuta con un coltellaccio da macellaio al culmine di una lite all'interno della macelleria di via Ravegnana in cui erano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Femminicidio Papadia, davanti al giudice il marito accusato di omicidioFissata al 10 febbraio l’udienza preliminare a carico di Nicola Gianluca Romita per l’omicidio della moglie Laura Papadia. Leggi anche: La versione di Simionato davanti al giudice. Ecco perché va ai domiciliari: i motivi Temi più discussi: Accoltellato a morte in macelleria, il sospettato si trincea nel silenzio. La vittima colpita ripetutamente; Forlì, ucciso a coltellate dopo una lite nella notte: un sospettato; Forlì, omicidio in una macelleria halal: un 45enne ucciso a coltellate, sospettato un uomo di 36 anni; Omicidio nella notte in una macelleria: accoltellato un 45enne. Fermato un uomo. Sangue e mistero tra le mura della macelleria: c’è un fermato per l’omicidio di ForlìIl giallo della macelleria di Forlì sembra essere giunto a una prima, drammatica svolta. Dopo una notte di rilievi e interrogatori, le indagini sul brutale omicidio avvenuto ieri notte hanno portato a ... forli24ore.it Forlì, venerdì l’interrogatorio del fermato per il delitto in macelleriaSi terrà venerdì l’interrogatorio di garanzia del 35enne marocchino fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato commesso a danno del ... corriereromagna.it Il fascicolo di indagine sarà per omicidio colposo, contro ignoti - facebook.com facebook Morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato in una vasca idromassaggio. Il fascicolo di indagine sarà per omicidio colposo, contro ignoti #ANSA x.com