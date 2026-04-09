A Crema, un ragazzo di 17 anni è sotto accusa per l’omicidio di Hamza Salama, avvenuto nella sera di Pasqua. La polizia ha trovato un coltello ritenuto collegato al delitto. Il processo contro il giovane si sta avviando, mentre le autorità continuano le indagini sulla vicenda. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze dell’accaduto.

A Crema, un diciassettenne è accusato dell’omicidio di Hamza Salama, avvenuto la sera del lunedì di Pasqua. Il ritrovamento di una delle armi e l’imminente interrogatorio segnano una fase cruciale per le indagini nel quartiere San Bernardino. Il recupero di un coltello è avvenuto ieri pomeriggio lungo il percorso che collega il sito del delitto all’abitazione del minore. Questo oggetto è lo strumento con cui sono stati inferti i colpi che hanno tolto la vita al ventenne Hamza Salama. Le ricerche proseguono però per altri elementi chiave. Non sono ancora riemerse un bastone di dimensioni considerevoli, usato anch’esso per aggredire la vittima, né la bicicletta sottratta a un passante subito dopo l’azione criminale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Hamza Salama: trovato il coltello, ora il processo al 17enne

Hamza Salama ucciso a Crema a sprangate e coltellate da un 17enne, trovata una delle armi dell'omicidioGli investigatori hanno rinvenuto il coltello con il quale il 17enne avrebbe ucciso Hamza Salama, il giovane aggredito mortalmente a Crema, in via...

L’omicidio di Hamza Salama a Crema. L’interrogatorio del 17enne per capire le ragioni di una violenza bestialeCrema (Cremona), 8 aprile 2026 – Cos’ha spinto un giovanissimo, nemmeno 18enne, a uccidere a bastonate un altro giovanissimo, per poi finirlo a...

Temi più discussi: Omicidio di Hamza Salama a Crema, trovato il coltello usato dal 17enne. Si cerca la spranga; Omicidio di Hamza Salama a Crema: trovato il coltello, non rinvenuta la spranga; Ucciso a sprangate a soli 20 anni: l'assassino è minorenne - BresciaToday; Hamza Salama ucciso a Crema, nel quartiere San Bernardino cresce la paura: Qui la situazione è difficile.

Omicidio di Hamza Salama a Crema: trovato il coltello del delitto. Si cerca ancora la sprangaDomani il giovanissimo è atteso davanti dal gip dei minori di Brescia, assistito dall'avvocato Vincenzo Giorgio Cotroneo. È accusato di omicidio e rapina per via della bicicletta che ha rubato a un pa ... ilgiorno.it

Hamza Salama ucciso a Crema a sprangate e coltellate da un 17enne, trovata una delle armi dell'omicidioI carabinieri di Crema hanno trovato una delle armi usate per l'omicidio Hamza Salama. Il 17enne arrestato verrà sentito dal gip dei minori ... virgilio.it

Omicidio di Hamza Salama a Crema, trovato il coltello usato dal 17enne. Si cerca la spranga milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Omicidio di Hamza Salama a #Crema: trovato il coltello, non rinvenuta la spranga. #radiolombardia #noncifermiamomai Articolo nei commenti. - facebook.com facebook