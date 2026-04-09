Il 25 marzo 1926, con il Regio Decreto n. 838, veniva istituito l’Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, conosciuto come Inpgi. Inizialmente, si trattava di un ente di tipo previdenziale corporativo e aveva come primo presidente Arnaldo Mussolini. Questa ricorrenza segna il centenario di una realtà che si occupa di garantire la previdenza dei giornalisti italiani.

Morandi Il 25 marzo 1926 con Regio Decreto n. 838 nasceva l’Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (acronimo Inpgi) all’inizio un ente morale di tipo previdenziale corporativo del quale il primo presidente é stato Arnaldo Mussolini. Nel dopoguerra, a partire dal 1951 il nuovo Inpgi fu intitolato a Giovanni Amendola; con Legge del 20 dicembre 1951 n. 1564 gli furono assegnate le attuali funzioni e dal 1994 l’Istituto ha assunto la natura giuridica di “fondazione” che gestisce la previdenza obbligatoria dei giornalisti italiani liberi professionisti, quindi paga le pensioni e le altre prestazioni previdenziali con le imposte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio al centenario dell’Inpgi

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