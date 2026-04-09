Oltre il Pnrr per dare stabilità al lavoro edile in Liguria | convegno Filca Cisl a Palazzo San Giorgio

Venerdì 10 aprile, a Palazzo San Giorgio a Genova, si svolgerà un convegno organizzato dalla Filca Cisl Liguria, la federazione degli edili della Cisl. L’evento inizierà alle 9 e avrà come tema principale la stabilità del lavoro nel settore edile in regione, con un focus particolare oltre le iniziative legate al Pnrr. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti del settore e di altri soggetti coinvolti.

"Oltre il Pnrr, per dare stabilità al lavoro edile in Liguria" è il titolo del convegno organizzato dalla Filca, la federazione degli edili della Cisl Liguria, in programma venerdì 10 aprile a partire dalle 9 a Palazzo San Giorgio a Genova.La giornata si aprirà con l’intervento di Luca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Filca Cisl Liguria inaugura la nuova sede a Genova"Bisogna intervenire con decisione sulla rigenerazione urbana e sul piano casa anche con iniziative di partenariato pubblico-privato. Aree interne, Marchesano (Filca Cisl Salerno): “Senza investimenti strutturali l’edilizia resta al palo”Alla luce della riflessione della segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi, sulle difficoltà delle aree interne, interviene anche la... Si parla di: Maltempo, i sindacati lanciano l’allarme: Territorio fragile, servono interventi urgenti. Genova, nuova sede per la Filca Cisl LiguriaBisogna intervenire con decisione sulla rigenerazione urbana e sul piano casa anche con iniziative di partenariato pubblico-privato. E poi c'è la grande emergenza nazionale: la messa in sicurezza del ... ilsecoloxix.it Filca-Cisl: Modificare il Testo Unico e la normativa sulla rigenerazione per favorire la riqualificazione delle aree urbaneIl segretario generale Ottavio De Luca: Favorire la riqualificazione delle aree urbane più fragili e complesse. Nei quartieri dove il bisogno è maggiore Roma, 3 dicembre 2025 - La revisione del ... quotidiano.net