Più di mille navi si trovano ferme o in attesa di attraversare lo stretto di Hormuz, creando un blocco che coinvolge uno dei passaggi più strategici per il trasporto di energia a livello globale. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo ai possibili effetti sui mercati energetici e sui prezzi del petrolio. La congestione riguarda imbarcazioni di diverse nazionalità e dimensioni, tutte in attesa di proseguire il proprio itinerario.

Oltre mille imbarcazioni sono attualmente ferme o in attesa di poter attraversare lo stretto di Hormuz, bloccando uno dei nodi vitali per i flussi energetici mondiali. Solo nella giornata di ieri, il monitoraggio navale ha rilevato la presenza di 187 petroliere cariche, con un carico complessivo stimato in 172 milioni di barili tra greggio e prodotti raffinati. L’accumulo massiccio di navi in quella specifica area geografica mette sotto pressione l’intero sistema di approvvigionamento globale. La criticità emerge con forza considerando che una quota determinante delle esportazioni di idrocarburi deve necessariamente transitare per questo passaggio obbligato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre 1.000 navi bloccano Hormuz: allarme sul mercato energetico

Hormuz zona di guerra, nello stretto bloccate circa 1.000 navi. «Gas e petrolio, valore oltre i 25 miliardi di dollari»Cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio.

Leggi anche: Stretto di Hormuz chiuso dopo l'attacco in Iran, i Pasdaran bloccano il passaggio delle navi: le conseguenze

Temi più discussi: Hormuz diventa a pagamento: Iran impone pedaggi durante il cessate il fuoco; Compagnie marittime vedono opportunità ma chiedono chiarezza sulla riapertura di Hormuz; Navi trasporti Sardegna 2026, indetta la gara europea per tre tratte per Porto Torres, Cagliari e Arbatax; Hormuz, oltre 1.400 navi mercantili di ogni tipo ferme su entrambi i lati dello stretto.

Stretto di Hormuz, allarme sui carburanti: oltre 1.000 navi ferme e cresce il rischio di rincari per benzina e dieselLa tensione nello Stretto di Hormuz torna a far paura anche a chi, apparentemente, è molto lontano da quell’area. Perché quando si blocca uno dei passaggi marittimi più importanti del mondo per ... motorionline.com

Iran, oltre 1.100 navi bloccate nel Golfo: la crisi di Hormuz mette a rischio i mercati energetici globaliIl cuore pulsante del commercio energetico mondiale si è quasi fermato. Lo Stretto di Hormuz è oggi il teatro di una crisi logistica di proporzioni storiche: secondo i dati diffusi dalla ... ilmessaggero.it

Valori, comunità e passione: la storia dei Mastini Varese oltre lo sport. #territorio - facebook.com facebook

Lunga oltre cinque metri, con abitacolo molto ampio, ricarica rapida e una ricchissima dotazione tecnologica. Arriva in Italia con ambizioni alte e un prezzo d’attacco interessante x.com