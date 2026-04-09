Il fondo d’investimento Mutares ha recentemente acquisito la Olsa Lighting, azienda con sede a Moncalieri e Rivoli specializzata in componenti per l’illuminazione automobilistica. Questa operazione ha portato ad un cambio di proprietà, con l’azienda che passa sotto il controllo del fondo, lasciando il controllo precedente di una multinazionale canadese. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori, poiché si parla di circa 175 esuberi.

Il fondo d’investimento Mutares ha acquisito la Olsa Lighting, realtà storica specializzata in componenti per l’illuminazione automobilistica con poli produttivi a Moncalieri e Rivoli, sottraendola al controllo della multinazionale canadese Magna International. La notizia è emersa questo 9 aprile tramite i canali di Fiom-Cgil e Cigl, dopo che l’operazione era stata gestita senza alcun preavviso ai lavoratori o alle rappresentanze sindacali. Un piano di esuberi che culmina nel cambio di proprietà. Il passaggio di proprietà avviene in un momento di profonda trasformazione per lo stabilimento, che dal 2018 faceva capo al gruppo canadese. Negli ultimi tre anni, il tessuto occupazionale della società ha subito una contrazione drastica: tra il 2023 e il 2025 sono state registrate complessivamente 175 uscite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olsa Lighting venduta a sorpresa: allarme dopo 175 esuberi

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