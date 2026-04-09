Olio extravergine migliore la guida 2026 | i premi le sfide i territori da scoprire

La stagione olearia del 2026 è stata particolarmente complicata a causa della presenza della mosca olearia e delle alte temperature che hanno interessato i territori produttivi. Le difficoltà sono state evidenti nelle aziende agricole, dove si sono registrate perdite e sfide nella gestione delle piante. In questo scenario, la guida ai migliori oli extravergine seleziona i prodotti più rappresentativi, tra premi assegnati e territori da valorizzare.

Ci sono anche numerosi riconoscimenti per gli oli emiliano-romagnoli nella nuova guida agli extravergini 2026 a cura di Slow Food Italia, disponibile dal 9 aprile su slowfoodeditore.it. Riconoscimenti conseguiti nonostante la stagione appena trascorsa si sia rivelata una prova durissima per l’olivicoltura regionale, costretta a fare i conti con il flagello della mosca olearia, nonché con gli effetti di un cambiamento climatico ormai sotto gli occhi di tutti. Ne sono un esempio le 766 aziende italiane recensite e i 1211 extravergini segnalati sull’intero territorio nazionale. “Anche in Emilia-Romagna – dichiarano da Slow Food - si è registrato un calo produttivo del 70–75%”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olio extravergine migliore, la guida 2026: i premi, le sfide, i territori da scoprire Olio extravergine: 8 assaggi per smascherare le frodi a Busto ArsizioUna serata dedicata alla qualità dell’olio extravergine si terrà il 16 marzo alle 18:00 presso la sede Enaip di Busto Arsizio. Olio extravergine pugliese, scorte raddoppiate ma prezzi in calo: pesano le importazioniLECCE – Il settore olivicolo locale è alle prese con una contraddizione in termini, secondo quanto denuncia Coldiretti Puglia: le giacenze di... THE MANDALORIAN Full Movie 2026: Halo | Superhero FXL Action Sci Fi Movies 2026 English (Game Movie) Temi più discussi: È siciliano il migliore olio extravergine di oliva per Il Magnifico 2026; Premio Roma Evo, i vincitori del XXXIII concorso sui migliori oli di Roma e del Lazio; Il prezzo dell’olio di oliva al 10 febbraio: differenziale tra extravergine italiano e spagnolo sotto i 3 euro; Gli oli della provincia di Latina tra i migliori del Lazio: i vincitori del Premio Roma Evo. Olio extravergine migliore, la guida 2026: i premi, le sfide, i territori da scoprireLa stagione appena trascorsa si è rivelata durissima tra il flagello della mosca olearia e gli effetti del cambiamento climatico. Slow Food e il viaggio tra le eccellenze dell'Emilia-Romagna tra etich ... ilrestodelcarlino.it Miglior olio extravergine di oliva siciliano: cultivar e qualità CaphisoL'olio extravergine di oliva siciliano rappresenta oggi uno standard di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Tuttavia, la sola indicazione ... laprimapagina.it Pollo in friggitrice ad aria con salsa BBQ Devi provarlo è BUONISSIMO! @cuciniamo_con_chicca Ingredienti: 4 cosce di pollo 2 cucchiai olio extravergine d’oliva q.b. aglio q.b. sale q.b. pepe q.b. paprika affumicata q.b. rosmarino 2 cucchiai salsa barbecu - facebook.com facebook