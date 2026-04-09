Olimpiadi di informatica | il liceo di Calboli conquista l’Italia

Quattro studenti di un liceo scientifico hanno ottenuto il settimo posto nella classifica nazionale delle Olimpiadi di informatica a squadre, che si sono svolte presso un istituto di Bologna prima della Pasqua. La competizione ha coinvolto diverse scuole italiane e si è conclusa con questa posizione per il team proveniente da Calboli. La gara ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutto il paese, che si sono confrontati su problemi di programmazione e logica.

I quattro studenti del liceo scientifico Fulcieri Paolucci di Calboli hanno ottenuto un prestigioso settimo posto nella classifica nazionale delle Olimpiadi di informatica a squadre, conclusesi presso l’istituto Aldini Valeriani di Bologna pochi giorni prima della Pasqua. La squadra forlivese, dopo aver superato la competizione regionale contro altre 30 istituzioni dell’Emilia-Romagna, è riuscita a posizionarsi tra i migliori talenti d’Italia in una sfida che vedeva coinvolte ben 280 scuole da tutto il Paese. L’eccellenza tecnologica di Calboli nel nazionale. Il risultato raggiunto dai ragazzi di Forlì rappresenta un punto di conferma per la qualità della formazione offerta dal liceo di Calboli, che ha saputo sfidare le realtà d’élite rappresentate dalle delegazioni della Lombardia e del Trentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpiadi di informatica: il liceo di Calboli conquista l’Italia Olimpiadi di informatica: i "magnifici quattro" del liceo scientifico tra i migliori sette d'ItaliaPochi giorni prima della Pasqua, con la disputa della finalissima nazionale, si sono concluse presso il liceo Aldini Valeriani di Bologna le... Attività informatica sospetta al dipartimento di informatica della Sapienza, servizi interrotti per sicurezzaLunedì 2 febbraio 2026, l’Università La Sapienza di Roma ha interrotto temporaneamente l’accesso ai propri servizi digitali dopo un’irruzione... Temi più discussi: Ecuador - Gli studenti del Técnico Salesiano e Cuenca eccellono alle Olimpiadi Nazionali di Intelligenza Artificiale - ANS; Olimpiadi di CyberSicurezza, studente di Trapani nella finale nazionale; Medaglia di bronzo ai Campionati internazionali di Intelligenza artificiale; L'aspirapolvere, le Olimpiadi e l'ultima ghigliottina: metti gli eventi in ordine a Prima o Dopo?. L’Itt Pascal protagonista alle Olimpiadi di Informatica e di CybersecuritySi è tenuta nei giorni scorsi presso l’istituto Aldini-Valeriani di Bologna la finale nazionale delle Olimpiadi di Informatica a squadre. corrierecesenate.it Studente del Da Vinci di Trapani alle finali nazionali delle Olimpiadi di CyberSicurezzaUn prestigioso risultato è stato raggiunto da Francesco Fortunato, frequentante la classe 5G-ITI dell'Istituto Leonardo Da Vinci di Trapani. itacanotizie.it Tgr Rai Lombardia. . Olimpiadi Milano-Cortina 2026, atleti in udienza da Papa Leone. Servizio di Francesco Perugini https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/04/gli-atleti-di-milano-cortina-da-papa-leone-lo-sport-rende-possibile-la-pace-fc9b0cd9-9ab - facebook.com facebook Le azzurre e gli azzurri delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 al Quirinale x.com