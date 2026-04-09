Olimpia sconfitta e fischiata | il Bayern Monaco banchetta al Forum

Durante la partita di ieri sera al Forum di Assago, l’Olimpia ha subito una sconfitta contro il Bayern Monaco, che ha anche ricevuto alcuni fischi dal pubblico presente. La serata si è conclusa con il club tedesco che ha festeggiato la vittoria, mentre i tifosi italiani hanno espresso il loro disappunto. La partita ha visto un andamento equilibrato fino ai momenti finali, con il Bayern che ha prevalso negli ultimi minuti.

Milano, 9 aprile 2026 - Questa volta il “signorile” pubblico del Forum di Assago perde anche la pazienza. La perde quando l ’Olimpia torna in spogliatoio all’intervallo sotto di 18 punt i, ancora di più quando Lucic schiaccia il +26, poi la partita finisce 84-94 per il Bayern Monaco che, quanto meno, salva le apparenze. Milano ci prova solo nell’ultimo quarto svegliata da un briciolo di dignità, arrivando a -4, ma senza completare la rimonta. Così altro che pensare al tricolore, l’Armani deve prima trovare il modo di chiudere la stagione in modo tale che non sia un’agonia e i fischi sono tutti meritati. Non c’è niente da salvare nella serata del Forum. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia sconfitta e fischiata: il Bayern Monaco banchetta al Forum Basket: Virtus Bologna, altra sconfitta contro il Bayern Monaco in EurolegaPrecipita al 17° posto in classifica la Virtus Bologna con due partite di Eurolega ancora da giocare. Leggi anche: Atalanta sconfitta 4-1 dal Bayern Monaco, considerato il miglior club europeo attuale. Si parla di: LIVE Paris Basketball-Olimpia Milano 103-93, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sconfitta pesante per i meneghini in ottica play-in. Olimpia sconfitta e fischiata: il Bayern Monaco banchetta al ForumI tedeschi toccano anche il +26, poi un sussulto di orgoglio riporta Milano in linea di galleggiamento e l’ultima casalinga in Eurolega finisce 84-94. Biancorossi fuori dai playoff per la quarta stagi ... sport.quotidiano.net Milano crolla tra i fischi del Forum: non basta la reazione contro il Bayern MonacoMILANO VS BAYERN: DIRETTA 4Q Live - Reazione Olimpia: fallo sul tiro da tre di Brooks, poi il canestro in fadeaway di Shields, quindi lo scippo che porta alla tripla di Ricci: timeout ... pianetabasket.com