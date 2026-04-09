Okamoto vs Vasileios Panagiotidis Cooler o fold facile ? L' analisi

Durante le World Series of Poker Europe a Praga, si è diffusa online una mano decisiva che ha portato all'eliminazione di un’eccezionale giocatrice, nota per aver vinto due volte un evento a Las Vegas dedicato alle donne. La scena ha coinvolto una decisione tra “cooler” e “fold facile” contro un avversario, attirando l’attenzione degli appassionati di poker per le dinamiche e le scelte fatte durante il tavolo.

Alle World Series of Poker Europe di Praga, ha fatto il giro del web la mano che ha decretato l'eliminazione di Shiina Okamoto, due volte vincitrice del braccialetto (di Las Vegas) nell'evento dedicato a signore e signorine. Lo spot è particolare e la domanda di fondo è: poteva la Okamoto trovare il fold? Da quest'anno le World Series of Poker Europe si sono trasferite a Praga. Il dato degli iscritti è stato da record. A fronte di un buy in bello corposo, anche se dimezzato rispetto al passato, la risposta del popolo di giocatori è stata maiuscola. Il Main Event ha infatti fatto registrare la bellezza di 2.617 ingressi generando un montepremi di oltre 13 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Okamoto vs Vasileios Panagiotidis. Cooler o fold "facile"? L'analisi Leggi anche: Samsung Galaxy Z Fold Wide: il pieghevole che sfida l’iPhone Fold Galaxy Z Fold 8 e Wide Fold con ricarica 45W e batteria da 5000 mAhNuove indiscrezioni dal database dell’ente cinese 3C confermano importanti novità per la prossima generazione di pieghevoli Samsung.